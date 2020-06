Trump se refugiou em bunker da Casa Branca durante protestos nos EUA, diz jornal

O presidente dos Estado Unidos, Donald Trump, foi levado por agentes do serviço secreto a um bunker que fica no subsolo da Casa Branca, em Whashington, na última sexta-feira, 29, quando centenas de pessoas protestavam do lado de fora da residência oficial do mandatário norte-americano. A informação foi publicada na noite deste domingo, 31, no jornal dos EUA, The New York Times.

Segundo a publicação, o presidente passou quase uma hora escondido no bunker, que é projetado para ser usado em casos de emergências, como em atos de terrorismo. A fonte do jornal foi mantida em anonimato, mas sabe-se que é um republicano próximo ao presidente.

Os protestos de sexta foram motivados pela morte de George Floyd, um homem negro, de 46 anos, asfixiado até a morte pelo policial Derek Chauvin, na segunda-feira, 25, durante uma abordagem policial em Minneapolis, nos EUA. As manifestações se espalharam por outras cidades no mundo neste fim de semana. Manifestantes saíram às ruas nas capitais do Reino Unido, Alemanha e em Toronto, no Canadá.