Truque simples deixa ver número de likes dos outros no Instagram

Semana passada, o assunto principal no Instagram foi a última atualização do aplicativo. Agora, o número de curtidas nas fotos não aparece para todo mundo, e somente o próprio usuário que postou a imagem pode ver quantos likes ganhou nela. Muita gente gostou da mudança - mas há quem esteja com saudades da versão anterior.

Para os que sentem falta de ver as curtidas dos outros - ou que querem apenas matar a curiosidade -, há um truque bem simples: só acessar o Instagram pelo desktop. Pronto. Recente, a atualização ainda não entrou em vigor na versão para computadores, somente em mobile.

O número de curtidas na foto de Ivete Sangalo

(Foto: Reprodução)

Assim, é só digitar instagram.com/ e incluir o nome de usuário que você quer ver os likes. Daí, só clicar na foto desejada. Se a conta for aberta, você nem precisa se logar para isso. Já se for bloqueada, é só acessar como no celular.

A quantidade de likes na imagem de Marina Ruy Barbosa

(Foto: Reprodução)

Lembramos, porém, que não se sabe por quanto tempo o Instagram permitirá essa visualização - pode ser que corrija a versão desktop em breve ou mesmo nunca.