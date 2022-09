TSE determina suspensão de mentiras sobre Ipec e Instituto Lula em redes sociais

Foi determinado neste domingo (4) a suspensão da veiculação de informações falsas de que o Instituto de Pesquisa e Consultoria Estratégica (IPEC) funcionaria dentro do Instituto Lula. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral, concedeu a limitar determinando a remoção no Twitter, Facebook e TikTok no prazo de 24 horas.

A pena é de R$ 10 por cada dia que o cumprimento estiver sendo ignorado. As informações falsas foram compartilhadas a partir de uma publicação do youtuber Gustavo Gayer, candidato a deputado federal em Goiás e com milhares de seguidores, sendo replicada por outros influencers digitais. Ele retirou o vídeo com a desinformação e publicou, em seguida, uma retratação voluntária na web.

O ministro informou que as notícias sobre a localização do IPEC são falsas. “As publicações que contêm informações inverídicas estão sendo postadas no período crítico do processo eleitoral, em perfis com alto número de seguidores e gerando um alto número de visualizações, o que possibilita, em tese, a ocorrência de repercussão negativa de difícil reparação na imagem do candidato”, diz um trecho da liminar.

O Instituto Lula (antigo Instituto de Pesquisa e Estudos de Cidadania), está localizado no Ipiranga, em São Paulo. Já o Ipec, fica no Jardins, bairros distantes da grande SP.