TSE irá reabrir investigação contra Wagner por suspeita de caixa dois em campanhas

Ofensiva liberada

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu sinal verde para reabertura de uma investigação contra o senador Jaques Wagner (PT), por suspeita de caixa dois e recebimento de propina através de doações para as campanhas ao governo baiano de 2006 e 2010. Em decisão datada do último dia 21, obtida pela Satélite, o ministro do TSE Tarcisio Vieira de Carvalho Neto autoriza o Ministério Público Eleitoral (MPE) a reinstaurar o inquérito junto à Polícia Federal e anula o arquivamento do caso pelo TRE da Bahia. Carvalho Neto determinou ainda a remessa do processo para a primeira instância da Justiça Eleitoral no estado, já que as investigações miram supostos crimes cometidos por Wagner antes do exercício do mandato, situação em que não cabe foro privilegiado junto ao Supremo.



Aviso-prévio

Em 12 de junho, a Procuradoria-Geral Eleitoral emitiu parecer favorável à reabertura do inquérito, com base em indícios coletados pela Operação Cartão Vermelho, que investiga desvios no contrato na Arena Fonte Nova.

Barrado na Corte

Em outro caso ligado à Lava Jato, a Primeira Turma do Supremo manteve a decisão que remeteu para a Justiça Federal de Brasília um inquérito sobre lavagem de dinheiro envolvendo quatro integrantes da família Vieira Lima: o ex-ministro Geddel, a mãe, Marluce, e seus dois irmãos, o ex-deputado Lúcio e o empresário Afrísio Filho. O quarteto é investigado por suspeita de simular compra de gado e de maquinário agrícola para “lavar” recursos desviados dos salários de secretários e assessores parlamentares. Em julgamento concluído ontem, o colegiado negou recurso que tentava impedir o envio da investigação para o juiz Vallisney de Souza Oliveira, braço da Lava Jato no Distrito Federal.

Tapa-buracos

Em meio à crise causada pela derrocada da Avianca, o aeroporto de Salvador começou a recompor parte dos voos diários que ligavam a capital baiana a São Paulo e ao Rio de Janeiro. Nos últimos dias, Azul e Latam solicitaram permissão para assumir, respectivamente, cinco e quatro linhas diretas para Guarulhos, na Grande São Paulo, antes operadas pela Avianca. Já a Gol vai incorporar três voos para aeroportos do Rio, sendo dois com embarque e desembarque no Galeão e um no Santos Dumont.

Parece, mas

Apresentado como grande arma tecnológica no combate ao crime, o programa de reconhecimento facial implantado pela Secretaria da Segurança Pública é passível de falhas. Recentemente, a polícia deteve, com base no sistema, um estrangeiro que veio a Salvador assistir aos jogos da Copa América. Identificado como um argentino da violenta torcida Barra-Brava, Luis Esteban Henao Taborda reside na cidade pernambucana de Jaboatão dos Guararapes e não tem problemas legais. Após a confusão, foi liberado.

Fora da curva

Nova pesquisa do Instituto Paraná revela que o impacto das mensagens vazadas no The Intercept é maior no Nordeste, onde 42% acham que o caso põe a Lava Jato em xeque. No resto do país, o índice não passa dos 37%.