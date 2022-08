TSE libera consulta aos locais de votação; veja como confirmar sua seção e zona

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) liberou nesta terça-feira (30) a consulta aos locais de votação para as eleições gerais de 2022, inclusive para os eleitores que solicitaram transferência temporários para o voto em trânsito.

Para fazer a consulta, o eleitor pode acessar o site do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais. As consultas podem ser feitas pelo nome completo do eleitor ou pelo número do título d eleitor. Há também a possibilidade de verificação através do aplicativo e-Título, disponível nas lojas virtuais dos sistemas Android e IOS.

O aplicativo e-Título também pode ser utilizado no dia da eleição, em substituição ao documento físico.

Veja abaixo os caminhos para a consulta através do site do Tribunal Regional Eleitora (TRE-BA)

Consulta por nome

Consulta por título

Consulta Locais de Voto em Trânsito - Salvador

Consulta Locais de Voto em Trânsito - Interior