TSE neutralizou tentativa de ataque a sistemas do tribunal, diz Barroso

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, afirmou neste domingo (15) que uma tentativa de ataque aos sistemas do tribunal foi neutralizada. Ele afirmou que houve tentativa de acessos múltiplos pela internet aos sistemas do TSE, buscando tirá-los do ar com sobrecarga.

De acordo com ele, a tentativa não teve como alvo o sistema de apuração e totalização dos votos, que não foi afetado. O envio das informações das urnas para o tribunal acontece por uma rede criptografada própria que não foi atingida.

"Sobre a questão do ataque, para falar a verdade, tive conhecimento recente porque aconteceu agora há pouco. Soube que foi neutralizado, que foi esta tentativa de simultaneamente ter uma grande quantidade de pessoas entrando para derrubar o sistema. Isso foi neutralizado pelo TSE com o auxílio das empresas de telefonia", disse ele.

Segundo Barroso a instabilidade no aplicativo e-título detectada por eleitores ao longo do dia não tem relação com a tentativa de invasão. Ele disse que isso está ligado ao fato do TSE ter retirado rede um dos dois servidores do tribunal, como medida de prevenção a ataques ao sistema. O reforço na segurança aconteceu após o ataque ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) neste mês.

"Tiramos um servidor da rede e fizemos o backup de tudo que era importante como garantia de que, se por acaso o sistema de defesa não funcionasse e houve a invasão, nós teríamos um servidor com todas as informações relevantes fora do sistema", explicou

"Com esse servidor desligado, o servidor remanescente sofreu uma sobrecarga e apresentou uma instabilidade dois, três dias atrás. E esse desligamento do primeiro servidor, em medida significativa, afetou o desempenho ótimo do e-Título", disse o presidente do TSE.

A invasão é investigada pela Polícia Federal.