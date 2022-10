TSE proíbe PT de veicular propaganda que relaciona Bolsonaro a canibalismo

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou no sábado (9) a suspensão de uma propaganda da campanha de Lula (PT) à presidência que associava Jair Bolsonaro (PL) ao canibalismo. A decisão é liminar e acontece após representação da campanha do candidato à reeleição.

A campanha petista divulgou trechos de uma entrevista antiga em que Bolsonaro diz que "comeria um índio sem problema nenhum".

Para o ministro, o trecho foi usado com grave descontextualização e não deve ser exibido na TV, devendo também ser retirado das redes sociais. Novas divulgações de igual teor não devem ser feitas, advertiu o ministro, sob pena de "configuração de crime de desobediência".

Para ele, a forma como as falas foram divulgadas alterou o sentindo original da mensagem, ultrapassando a liberdade de expressão.