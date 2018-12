Tubulação de gás é perfurada por acidente durante obra na Barra

Duas faixas da Rua Marquês de Caravelas, na Barra, foram interditadas neste domingo(16) depois que uma tubulação de gás foi acidentalmente perfurada por uma retroescavadeira. Segundo a Transalvador, o incidente aconteceu durante obra emergencial na região feita pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). Ninguém ficou ferido, mas o barulho assustou moradores e alguns chegaram a sair de suas casas, preocupados com um possível vazamento de gás.

A tubulação perfurada é da Bahiagás, que esteve no local e fez o reparo, segundo a Transalvador. O trabalho no local da Embasa foi retomado por volta das 15h, quando as faixas foram liberadas novamente.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado pelos moradores assustados, mas não chegaram a atender a ocorrência, pois ao chegar já havia técnicos da Bahiagás no local atuando.

A reportagem não conseguiu contato com a Embasa ou com a Bahiagás para comentar o incidente.