Tubulação rompe e alaga UTI no hospital de campanha da Arena Fonte Nova

O rompimento deu um cano de água no Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova causou um alagamento em uma das alas de UTI, na manhã desta sexta-feira (7). A informação foi confirmada pela assessoria das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), que administra o hospital.

O acidente aconteceu por volta de 10h20. Cinco ambulâncias foram deslocadas para o hospital para auxiliar na remoção dos pacientes. Todos os que são tratados no hospital têm covid-19. Nenhum paciente foi atingido.

A administração divulgou nota afirmando que se tratou de uma "situação pontual", sem impacto no funcionamento. "As medidas corretivas foram iniciadas de forma imediata e os reparos serão concluídos ainda hoje. Por precaução, os pacientes foram realocados em outras áreas da própria unidade, sem prejuízo para a assistência".

Com o rompimento, o parte do forro desabou e a ala, que tem 30 leitos de UTI, foi interditada. Dos 30 pacientes que estavam nela, 20 já foram relocados para outras alas do próprio Hospital de Campanha da Fonte Nova. A direção ainda avalia se os outros 10 pacientes serão transferidos para outras unidades da cidade que tratam covid. Ao todo, o hospital tem 200 leitos, 100 de UTI e 100 clínicos.

Em nota, a Embasa disse que o problema foi por conta de um vazamento interno, contido pela própria administração. "A Embasa informa que o incidente ocorrido hoje no hospital de campanha da Arena Fonte Nova foi decorrente de vazamento nas instalações internas da estrutura. A própria administração do hospital realizou a contenção do vazamento", diz a empresa.