Tudo em casa: Vitória se prepara para quatro jogos no Barradão

O Vitória vem de uma maratona desgastante de partidas e viagens. Agora, poderá aproveitar para trabalhar sossegado em casa por 23 dias. É que os quatro próximos jogos do Leão – dois antes do Carnaval, dois depois – serão no Barradão.

Neste final de semana, o rubro-negro recebe o Atlético de Alagoinhas no sábado (15), às 16h30, pela 5ª rodada do Baiano. Como tem sido desde o início do estadual, o Leão será representado pelo time de aspirantes, sob comando de Agnaldo Liz.

No domingo (16), será a vez do time principal, comandado por Geninho, enfrentar às 18h o Freipaulistano. O confronto é válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

A pausa no calendário para o Carnaval será de uma semana e meia. No dia 27, a quinta seguinte à Quarta-feira de Cinzas, o time principal voltará a campo para enfrentar o CRB no Barradão, às 20h, pela 5ª rodada do Nordestão.

O time de aspirantes retornará à ativa três dias depois, e para um compromisso de peso: o Ba-Vi pela primeira fase do Campeonato Baiano. O duelo será dia 1º de março, um domingo, às 16h.

Tem mais: a CBF ainda não confirmou, mas o jogo do Vitória pela segunda fase da Copa do Brasil, contra o vencedor de Lagarto ou Volta Redonda, provavelmente será no dia 4 março. Adivinha onde? No Barradão. Seria o quinto jogo em casa consecutivo, já que a próxima viagem do rubro-negro será para enfrentar o ABC no dia 7 de março, às 16h, em Natal, pelo regional.

DESGASTE

Até por estar focada na disputa da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, e não no Baiano, é a equipe principal que mais tem viajado e se desgastado neste começo de ano.

O elenco disputou quatro partidas até agora. Apenas a primeira do ano, contra o Fortaleza, foi no Barradão. Das três em seguida, duas foram realizados fora do estado. O Ba-Vi, embora no mando de campo do Bahia, foi em Salvador.

A equipe comandada por Geninho estreou em casa empatando com o Fortaleza (0x0). Depois, empatou com o Sport (1x1) no Recife e venceu o Bahia (2x0) na Fonte Nova. Na última terça-feira (11), empatou de novo, desta vez com o Imperatriz, no Maranhão, pela Copa do Brasil.

Essa última sequência foi das mais desgastantes. O apito final do Ba-Vi foi às 20h de sábado (8). No domingo, às 8h, o elenco se reapresentou na Toca do Leão. Às 20h daquele dia, embarcou para Imperatriz. Chegou às 3h de segunda-feira. Na terça enfrentou a equipe da casa e retornou à capital baiana na madrugada de quarta.

LESÕES

A preocupação da comissão técnica com o desgaste é evidente. Tanto que na quarta-feira os atletas tiveram folga pelo resto do dia. Nesta quinta-feira (13), os jogadores voltaram a treinar, mas não trabalharam em campo. Ficaram na academia realizando um regenerativo.

Os desfalques por lesão muscular têm prejudicado o rubro-negro neste início de temporada. Geninho está sem quatro peças importantes no ataque. Felipe Garcia e Ruan Levine estão em fase de transição física após se recuperarem de problemas de coxa. Alisson Farias está fora com estiramento numa panturrilha. E Jordy Caicedo passou por cirurgia no púbis.

Além deles, estão de fora o zagueiro Gabriel Furtado, também com estiramento numa coxa, e o goleiro Martín Rodríguez, que passou por cirurgia no joelho direito e tem previsão de volta só no segundo semestre.

Por conta da maratona, o time principal do Leão só realizará um trabalho tático antes do duelo com o Freipaulistano. Será na manhã desta sexta-feira (14). Geninho deve repetir a escalação que venceu o Bahia e empatou com o Imperatriz.

AGENDA DO VITÓRIA:

15/2 (sábado) - 16h30 - Vitória x Atlético de Alagoinhas - Baiano - Time de aspirantes

16/2 (domingo) - 18h - Vitória x Freipaulistano - Copa do Nordeste - Time principal

27/2 (quinta-feira) - 20h - Vitória x CRB - Copa do Nordeste - Time principal

1º/3 (domingo) - 16h - Vitória x Bahia - Baiano - Time de aspirantes