Tudo o que você precisa saber antes de fazer o Enem 2022

Nos dias 13 e 20 de novembro, mais de 3,3 milhões de brasileiros vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Somente na Bahia, são 258.861 inscritos que realizam a prova em 165 municípios. Neste domingo (13), os candidatos fazem as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. No segundo domingo, os candidatos vão responder questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento.

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes, ao término da educação básica. Foi instituído em 1998 e, desde 2009, é utilizado como mecanismo de acesso à educação superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Tudo que você precisa saber antes de fazer o exame

No dia 13, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h. O início das provas é às 13h30 e o término às 19h. Já no segundo domingo, os horários serão os mesmos para abertura, fechamento e início das provas, mas o término será às 18h30. Vale ressaltar que o Enem segue o horário de Brasília e os estudantes que chegam atrasados não podem realizar o exame, portanto, é bom chegar cedo. O candidato também não pode começar a prova antes da autorização do chefe de sala ou será eliminado.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o tempo mínimo de permanência na sala é de duas horas e o participante que sair antes disso será eliminado. Já o caderno de questões, que os alunos podem levar para conferir o gabarito posteriormente, só poderá ser levado pelos candidatos que deixarem as salas faltando 30 minutos para o término da prova.

O local de prova foi informado no cartão de confirmação da inscrição e pode ser conferido na página do participante, onde o candidato pode fazer login com o CPF e senha, informações que foram criadas no momento de inscrição. Caso o candidato tenha esquecido a senha, não precisa se desesperar, existem diversas formas de recuperar a conta: por meio do aplicativo Gov.br, de bancos credenciados, do internet banking de bancos conveniados, por e-mail ou por mensagem de texto (SMS). O participante deve selecionar uma das alternativas para gerar uma nova senha.

É obrigatório que o participante leve caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, documento de identificação válido, físico ou digital, e máscaras de proteção contra a covid-19 em municípios que ainda exigem o seu uso em ambientes fechados. Em Salvador, o uso do item de segurança é opcional. Também é aconselhável que o estudante leve o cartão de confirmação de inscrição, obtido através do login da página do participante.

Os estudantes podem levar garrafas de água e lanches como pãezinhos, biscoitos, chocolates e frutas, por exemplo. A comida feita em casa deve ser colocada em uma vasilha transparente. O alimento que for comprado pronto não precisa ser retirado da embalagem. Quem não permitir que o fiscal vistorie o alimento pode resultar em eliminação.

O candidato precisa apresentar um dos seguintes documentos para poder realizar o exame: Cédulas de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados; Carteira de Registro Nacional Migratório; Documento Provisório de Registro Nacional Migratório; identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenham validade como documento de identidade; passaporte; ou Carteira Nacional de Habilitação.

Como novidade para este ano, o Inep também incluiu os documentos digitais e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital como válidos para identificação do participante, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais. Capturas de telas não serão aceitas.

O que é proibido?

Antes de entrar na sala, o candidato vai receber um envelope porta-objetos para guardar todos os itens proibidos. O envelope deve ficar abaixo da carteira, com eletrônicos desligados.

O candidato não pode portar os seguintes itens fora do envelope: declaração de comparecimento impressa; óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares; caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos; livros, manuais, impressos, anotações; protetor auricular.

Relógio de qualquer tipo; quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similares; alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico; fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens; quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova; e também é proibido portar bebidas alcoólicas e usar drogas ilícitas ou cigarros e outros derivados do tabaco no local de provas.

O participante será eliminado se tiver em posse de qualquer um desses objetos proibidos. É bom ficar atento ao celular, visto que alguns podem tocar o alarme mesmo quando desligados. Se o aparelho tocar durante a prova, o candidato será eliminado.

Programação do Enem

13 de novembro

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas

e redação.

20 de novembro

45 questões de matemática

e 45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

Confira as principais dicas para reta final para o ENEM

A professora de redação Karina Alem ressaltou o que o candidato não deve esquecer de fazer antes da prova. "Não esqueça do seu documento com foto, da caneta com tinta preta e de corpo transparente e de visitar seu local de prova com antecedência. Além disso, leve água e um lanche. Banana é uma ótima sugestão porque diminui a ansiedade", destacou .

Segundo a professora, é importante que o candidato cuide da alimentação, da hidratação e da mente nessa reta final. "Não estude na véspera. Você não precisa disso agora. O momento é de ficar com a família e amigos. Estudante de verdade dormiu pouco, não foi mesmo? esse é o momento de dormir bem. No mais, acredite nos seus propósitos e foque na sua vitória", finalizou.