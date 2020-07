Tudo o que você precisa saber sobre a volta do Vitória aos jogos

Mais de quatro meses se passaram desde a última vez que o torcedor rubro-negro viu o time do coração em campo, mas a saudade tem data e hora para acabar. O Vitória fará sua reestreia na temporada na próxima quarta-feira (22), às 20h, contra o Botafogo-PB. O jogo marca o recomeço da Copa do Nordeste e será disputado no Joia da Princesa, em Feira de Santana, pois o regional terá a Bahia como sede única na reta final.



Um dia depois, na quinta (23), o Leão volta às quatro linhas para disputar o Campeonato Baiano. Às 16h, enfrenta o Bahia de Feira, no Barradão. Apesar de jogar em casa, não terá o apoio da torcida na arquibancada. Por conta da pandemia de coronavírus, as competições serão retomadas sem a presença de público.

Mesmo sem a galera por perto, o caráter decisivo dos dois jogos promete boas doses de emoção. Para se garantir nas quartas de final da Nordestão sem depender de nenhum outro resultado, o Vitória só precisa de um empate com o Botafogo-PB, em duelo válido pela última rodada da fase classificatória do regional. Com os mesmos 13 pontos do Confiança, porém com um triunfo a menos (4 contra 3), o rubro-negro é o segundo colocado do Grupo B.

Náutico e Ceará, ambos com 11 pontos, aparecem em 3º e 4º lugar, respectivamente. Os quatro primeiros colocados de cada grupo garantem vaga nas quartas de final e todos já estariam confirmados na próxima fase se não fosse pelo Santa Cruz, que com 10 pontos ainda pode tirar a vaga de qualquer um deles.

Mudanças

Assim como no regional, o Vitória também vai brigar por vaga na próxima fase do Baiano, que ainda tem duas rodadas da fase classificatória a serem disputadas. Nelas, o Leão vai encarar Bahia de Feira e Doce Mel. Com 11 pontos, o rubro-negro está em 4º lugar e precisa pelo menos se manter nele, já que apenas os quatro primeiros colocados avançam às semifinais.

As últimas exibições do Vitória antes da paralisação dos campeonatos aconteceram em 15 de março. Sim, no plural. Naquele domingo, o Leão mandou duas equipes a campo. Comandado por Agnaldo Liz, o time de aspirantes lamentou a derrota por 1x0 para a Jacuipense, no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuipe, pelo Baiano. Já o time principal, que tinha Geninho como técnico, comemorou a goleada por 4x1 em cima do River-PI, no Barradão, na Copa do Nordeste.

De lá para cá, no entanto, muita coisa mudou. Para economizar, o clube desfez a equipe de aspirantes e demitiu o técnico Agnaldo Liz, responsável pela campanha no Baiano durante os três primeiros meses do ano: sete jogos, três triunfos, dois empates, duas derrotas, 10 gols marcados, nove sofridos e aproveitamento de 52,4%. O mesmo motivo levou à demissão de Geninho quatro dias após a Toca ser reaberta, em 16 de junho. Ele comandou o time na Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Foram 10 jogos, quatro vitórias, cinco empates, uma derrota, 13 gols pró e seis contra: aproveitamento de 56,7%.

Antes auxiliar, Bruno Pivetti foi efetivado como treinador e vai comandar o Vitória em todas as competições daqui para frente, além do estadual e regional, o rubro-negro está em dois torneios nacionais: Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. Ambos serão disputados a partir de agosto. Flávio Tanajura segue como auxiliar e agora tem na função a companhia de Rodrigo Chagas, que antes era treinador da equipe sub-20.

As mudanças não ocorreram só na comissão técnica. Já não há mais divisão e o Vitória agora tem um único elenco. Para dar conta de disputar todas as competições e da sequência de jogos do novo calendário, o grupo foi reforçado: 10 jogadores foram promovidos da equipe de aspirantes (veja abaixo). O volante Gabriel Bispo estava na lista, mas foi emprestado ao Juventude.

Além dos reforços da própria Toca, o clube também contratou o atacante Mateusinho, ex-Guarani, o único após o começo da pandemia. Dias antes das competições serem paralisadas em função da covid-19, a diretoria havia anunciado as chegadas do goleiro César e do lateral direito Léo.

Nenhum deles, no entanto deve pintar como novidade no time titular que vai a campo contra o Botafogo-PB. Recuperado de lesão, Ronaldo voltará a defender as traves, posto que foi ocupado por Lucas Arcanjo nos últimos dois jogos antes da pandemia. Titular em boa parte dos jogos no primeiro trimestre, Van deve ser mantido na lateral direita. Jogador mais regular do meio-campo rubro-negro, Guilherme Rend ganhará a companhia de Rodrigo Andrade e Fernando Neto, que também está de volta após lesão.

No ataque, um forte candidato para o lugar de Léo Ceará, afastado do time por não acertar renovação contratual, também é um jogador que está voltando do departamento médico: Jordy Caicedo. O equatoriano passou por cirurgia no púbis e pode fazer a primeira partida dele com a camisa vermelha e preta na temporada.

Quem foi promovido

Yuri Sena - Goleiro - Aspirantes

Wellisson - Lateral direito - Aspirantes

Carlos - Zagueiro - Aspirantes

Matheus Morais - Zagueiro - Aspirantes

Nuno - Zagueiro - Aspirantes

Figueiredo - Volante - Aspirantes

Negueba - Atacante - Aspirantes

Eron - Atacante - Aspirantes

Samuel - Atacante - Aspirantes

Elenco atual: 41 jogadores

Goleiros: César, Lucas Arcanjo, Martin Rodriguez, Ronaldo e Yuri Sena

Laterais direitos: Jonathan Bocão, Léo Morais, Van e Wellisson

Jonathan Bocão, Léo Morais, Van e Wellisson Laterais esquerdos: Thiago Carleto e Rafael Carioca

Thiago Carleto e Rafael Carioca Zagueiros: Carlos, Gabriel Furtado, João Victor, John, Matheus Morais, Maurício Ramos e Nuno

Carlos, Gabriel Furtado, João Victor, John, Matheus Morais, Maurício Ramos e Nuno Volantes: Fernando Neto, Figueiredo, Guilherme Rend, Jean, Maykon Douglas, Rodrigo Andrade e Romisson

Fernando Neto, Figueiredo, Guilherme Rend, Jean, Maykon Douglas, Rodrigo Andrade e Romisson Meias: Eduardo, Gérson Magrão e Matheus Tenório

Eduardo, Gérson Magrão e Matheus Tenório Atacantes: Alisson Farias, Caíque Souza, Felipe Garcia, Negueba, Rodrigo Carioca, Ruan Levine, Vico, Eron, Jordy Caicedo, Júnior Viçosa, Léo Ceará, Mateusinho e Samuel

Agenda

22/7 - Botafogo-PB x Vitória (Joia da Princesa, 20h) - Copa do Nordeste

23/7 - Vitória x Bahia de Feira (Barradão, 16h) - Campeonato Baiano

26/7 - Doce Mel x Vitória (Joia da Princesa, 16h) - Campeonato Baiano

Time base