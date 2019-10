Tudo que é nosso merece olhares, prestígio e presença

A Ariel

Para comemorar os 60 anos da Companhia Teatro dos Novos, o Vila Velha traz uma montagem de A Tempestade, de William Shakespeare. No espetáculo, dirigido por Márcio Meirelles, a atriz Chica Carelli (foto) interpreta Ariel, um espirito que no texto original não tem designação de gênero. Ariel representa forças da natureza, se transforma em várias criaturas, causa hipnoses, alucinações e confusões entre os personagens. A opção por uma atriz dialoga com a história da opressão feminina e a luta por liberdade que as mulheres têm ao longo da história. Na composição da personagem, ainda há um coro formado só por mulheres.

Irmandade da Palavra

A proposta foi um livro escrito por quarenta mulheres durante um conjunto de oficinas itinerantes de poesia, escrita, leitura e contação de histórias que percorreu as cidades de São Félix, Santo Amaro (Acupe), Saubara e Cachoeira. O resultado é uma coletânea de textos que falam de trabalho, convívio familiar e variadas manifestações culturais da região. O Irmandade da Palavra será lançado durante a Flica – Festa Literária Internacional de Cachoeira, neste domingo, às 12h, no restaurante Cantinho da Tianalva. As organizadoras - Andressa dos Prazeres e Barbara Uila - recebem o grupo Slam das Minas Bahia para a mesa "A poesia apresenta suas armas”, na programação oficial da FLICA, às 10h, um pouco antes do lançamento. Em seguida, é celebração com mariscada e o som de Carol do Coco. O livro custa R$30.

Para mulheres trans

O terreiro de candomblé Unzó Maiala (Garcia) realiza, no próximo dia 08 de novembro, das 10h às 13h, o Ciclo Angoromeiá, dedicado às mulheres trans. O evento integra o projeto "Matriarcalidade: o poder das yabás e a força geradora da vida", que conta com o apoio financeiro do edital Ela Decide, do Fundo ELAS e do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA). Esse ciclo propõe reflexões sobre a saúde, o autocuidado e as estratégias de sobrevivência deste grupo. Inscrições para as 30 vagas são gratuitas em link disponível no perfil do Instagram @unzomaiala. Além do papo, tem show da atriz, cantora, performer e professora de artes Inaê Leoni (foto), integrante-fundadora do Coletivo das Liliths, que vai apresentar o Afluente, exaltando corpos negros, trans, dissidentes e diaspóricos de uma Bahia profunda e cosmopolita.

Mama Minha

Amanhã, na Aliança Francesa, das 14h30, às 20h39, dentro do evento BaZá RoZê, a artista plástica Lilian Morais (foto) propõe uma experiência só para mulheres: ao pintar seios nus, ela chama atenção para a prevenção do câncer de mama. A ação une e acolhe mulheres que estejam em processo de tratamento, outras que já estejam curadas ou apenas que desejem pintar suas mamas para serem solidárias ao Outubro Rosa. A pintura pode ser agendada pelo 71 9 9910 4641 e é gratuita.