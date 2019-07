Tudo que você precisa é amor (e algumas gargalhadas)

A concepção, o texto, a dramaturgia e a direção (parceria com Alê Casali) são de Felícia de Castro, que também atua convocando mulheres à descolonização do corpo através do riso. O espetáculo Tudo Que Você Precisa é Amor é resultado de de 20 anos de pesquisas e experiências no campo das artes cênicas.

A obra é uma homenagem ao rito da palhaçaria e às mulheres cômicas, pesquisa desenvolvida há dez anos por Felícia de Castro com do projeto Palhaças, Bem-Vindas Sois Vós. “Nos cursos e vivências, várias palhaças nasceram e revelaram mundos interiores, geralmente, muito reprimidos. Estas experiências estão na minha carne e na dramaturgia do espetáculo”, conta a atriz.

Bafuda Orgância, a personagem em cena, é uma palhaça que nos convoca a um encontro tragicômico de luzes e sombras. Partindo da mitologia pessoal da artista à mitologia arquetípica de deusas das antigas culturas matriarcais, o espetáculo é uma celebração da vida, da morte e do amor como a grande revolução. “A palhaçaria é uma arte que traz uma cura a si e ao mundo. O riso é libertador de luz e harmonia. As palhaças são porta-vozes disso, desde os tempos mais antigos”, diz Felícia.

Tudo Que Você Precisa É Amor propõe um olhar para a criança e para a mulher a partir das dores provocadas pelo patriarcado que nos marcaram, desequilibraram e adoeceram. É um ato que chama para uma tomada de consciência, uma possibilidade de olhar para um novo começo.

SERVIÇO:

Espetáculo - Tudo Que Você Precisa é Amor

Datas/horários - hoje (05), às 19h. Sábado (06) e domingo (07) de julho, às 18h.

Local - Teatro Gregório de Matos – Praça Castro Alves, s/n – Centro, Salvador-BA

Ingressos - R$20 (inteira) e R$10 (meia), no SYMPLA ou Bilheteria do teatro

QUEM É FELÍCIA

A mãe de Uirá Porã (6) atua desde 1998 como atriz, palhaça e pesquisadora das potencialidades pessoais e dramaturgia do performer. Paralelamente, atua como diretora artística, produtora, professora, curadora e apresentadora. É Graduada em Artes Cênicas na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Mestra pelo Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas da UFBA.

Atuou nos filmes Central do Brasil (Walter Salles) e Histórias da Bahia (Sergio Machado, Araripe jr., Adyala Iglesias), contracenando com Fernanda Montenegro e Lucélia Santos.

Entre muitas atividades, criou, em 2009 o curso-encontro intitulado Palhaças, bem vindas sois vós - Estudo Prático da Comicidade Feminina, e desde então tem realizado inúmeras edições do evento pelo Brasil para aprofundar e transmitir para mulheres sua pesquisa sobre a comicidade feminina.

Há pouco tempo, se mudou para o Sul da Bahia e, atualmente, mora, com o filho, em uma fazenda compartilhada com outras famílias. "É um sonho, pois acredito nesse tipo de arte, de ficar recolhida, criar e depois levar isso para a cidade, para as pessoas", diz.

Além do espetáculo, Felícia oferece dois cursos. Palhaça Bem Vindas Sóis Vós e o Estados Criativos: o Canto do Corpo Tragicômico circulam por todo o país.