Tudo que você precisa saber antes da prova do concurso da prefeitura neste domingo (16)

Quase 100 mil candidatos vão realizar, no domingo (16), as provas para o concurso da Prefeitura de Salvador. O certame, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), sob a coordenação da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), vai acontecer em dois turnos e horários.

Para quem está concorrendo para vaga de professor e de outros cargos de nível superior, o exame será realizado das 8h às 13h, com questões objetivas e discursivas. Para os cargos de nível médio ou técnico, as provas com questões de múltipla escolha acontecem em dois horários: 8h às 12h e 15h30 às 19h, dependendo do cargo escolhido.

Os locais de aplicação de provas, assim como o cartão de informação, podem ser acessados através do link https:// fgvprojetos. fgv. br/ concursos/ pms2019 . Os candidatos devem chegar com 60 minutos de antecedência nos respectivos locais de prova.

O certame para a Prefeitura de Salvador está dividido em três editais. O primeiro deles é para professor, com 150 vagas imediatas. O segundo edital é para os cargos de Guarda Civil Municipal, Agente de Trânsito, Agente de Fiscalização, Fiscal de Serviços Municipais e Agente de Salvamento Aquático (salva-vidas).

Por fim, o terceiro edital é destinado para médico, assistente social, psicólogo, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro/arquiteto e – pela primeira vez na administração municipal os cargos – gestor público, médico perito, médico do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho e técnico em segurança do trabalho. Os novos postos de trabalho vão representar um investimento de R$23,3 milhões para reforçar as áreas estratégicas e prioritárias do serviço público municipal.

Se ligue!

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, observando o horário oficial da cidade do Salvador - BA, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente, do documento de identidade original e do comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto).

Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento. Tendo em vista a necessidade de identificação civil dos candidatos não apenas no ingresso nos locais de Provas como também durante a realização das Provas, e em razão da proibição do uso de celulares e aparelhos eletrônicos, fica vedada a apresentação pelo candidato exclusivamente da Carteira Nacional de Habilitação em meio eletrônico

(CNHe). Para fins de identificação civil o candidato obrigatoriamente deverá apresentar documento original com foto e em meio físico.

Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, a FGV procederá, como forma de identificação, à coleta da impressão digital de todos os candidatos no dia de realização das provas.

A Prova Objetiva, para o cargo de Nível Superior e para o cargo de Nível Médio de Agente de Trânsito e Transporte na área de qualificação de Agente de Trânsito e Transporte será realizada das 8h às 12h.

A Prova Objetiva, para os cargos de Nível Médio, exceto para o cargo de Agente de Trânsito e Transporte na área de qualificação de Agente de Trânsito e Transporte, será realizada das 15h30 às 19h30.

Para todos os cargos, a Prova Escrita Objetiva será composta por 70 (setenta) questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas e apenas uma correta,

Cada questão da prova objetiva valerá 1 (um) ponto, sendo 70 (setenta) pontos a pontuação máxima na etapa.





Trânsito também terá operação especial

Para facilitar a vida dos concurseiros, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai reforçar as 30 linhas que circulam nos principais corredores da cidade (veja abaixo). Além disso, todas as linhas do sistema de transporte de Salvador estarão operando normalmente.

A Transalvador atuará nos principais corredores de tráfego, para evitar congestionamentos e atrasos. Além disso, o órgão acompanhará o trânsito em tempo real, pelo Núcleo de Operação Assistida (NOA), que conta com câmeras de monitoramento.

A região do Dique do Tororó será interditada apenas após o fechamento dos portões das escolas que aplicarão as provas, às 8h15, para o projeto Ruas de Lazer.

Linhas que serão reforçadas