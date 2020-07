Tudo sobre a volta do futebol no Baianão e na Copa do Nordeste

Após quatro meses de profunda seca e de incertezas, o futebol baiano saiu do hiato: de uma só vez, foram anunciadas as voltas da Copa do Nordeste, no dia 21 de julh, e do Campeonato Baiano, no dia 22.

Salvador, aliás, será a sede única do Nordestão, que colocará 16 times na cidade e ocupará seis estádios. Entre eles a Fonte Nova, que ainda funciona como hospital.

Nesse podcast, entrevistamos o diretor da Liga do Nordeste, Alexi Portela, e o presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Lima, que trouxeram detalhes exclusivos sobre esse retorno.

Para ouvir o podcast, clique no player abaixo ou faça download. Você pode ouvir também no seu aplicativo preferido:

O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos. Basta ter um aplicativo de músicas, um aplicativo para podcasts ou simplesmente dar o play abaixo.