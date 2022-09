Tudo sobre o plano de saúde Unimed: preços, empresarial e Mei

O Plano de Saúde Unimed foi criado para atender milhares de pessoas e beneficiar as mesmas com atendimentos únicos e entregando o direito à saúde destas pessoas.

Assim, se você está na busca de entender qual é o melhor plano para você e sua empresa, hoje vamos falar sobre os planos de saúde da Unimed.

Dessa forma, veremos as opções dos planos Individuais por adesão e Empresarial ou MEI, bem como os valores de cada plano escolhido.

Por isso, vamos lá!

O Plano de Saúde Unimed é Bom?

Um plano de saúde nada mais é do que um seguro criado e fornecido para pessoas em casos de urgência ou para exames de rotinas necessários para qualquer pessoa.

Basicamente você irá contratar uma empresa privada que oferece os serviços que você procura, e em qualquer situação, poderá contar com seus direitos.

Assim, seguindo isso, a empresa Unimed criou os seus próprios planos para atender as pessoas e oferecer o direito à saúde da melhor maneira possível.

Sendo atualmente 37% dos planos de saúde nacionais atendidos pela empresa, com aproximadamente 18,5 milhões de pessoas beneficiadas com seus serviços.

Bem como sendo há 21 anos empresa líder na confiança e no pronto atendimento de brasileiros, com valores acessíveis a população e suas necessidades.

Dessa forma, no Reclame Aqui, a Unimed atingiu a nota 6.1 em avaliações feitas por seus clientes. E tem na ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) uma nota de 9,5. Isso faz com que o plano de saúde Unimed esteja entre os melhores do Brasil.

Quais são os valores dos planos de saúde?

Antes de tudo, os valores dos planos de saúde Unimed são distribuídos em categorias, por isso, possuem valores diferentes para cada um.

Sendo divididos em 5 categorias diferentes, além dos planos Multiplan, Uniflex, Unifácil, Uniplano e outros. Suas categorias são as seguintes:

Clássico

Estilo

Absoluto

Superior e Exclusivo

Em resumo, cada uma dessas categorias são únicas e apresentam vantagens diferentes umas das outras, com vantagens e desvantagens que beneficiam seus clientes.

Dessa forma, no tópico seguinte você verá as recomendações de nossa equipe a respeito do plano que você deve escolher entre individual por adesão ou Empresarial/MEI

Individual por Adesão

Para começar, vamos iniciar com os planos voltados para a pessoa física, ou seja, planos individuais entregues pela Unimed que são um pouco diferentes dos demais.

Isto é, de acordo com a própria empresa, as 5 categorias anteriores não se aplicam aos planos individuais, ou seja, PFs devem utilizar o que chamamos de plano de saúde por adesão.

Este plano é diferente pois o contato não ocorre diretamente com a Unimed, mas, é realizado por um parceiro administrador de benefícios como:

Qualicorp, TecBen, AllCare e a Nacional Saúde.

Seus valores variam de R$ 350 a R$ 600, de acordo com as faixas etárias de cada pessoa, lembrando que nem sempre os valores seguiram a risca, pois os planos de saúde alteram seus valores frequentemente.

Por isso, recomendamos que você faça uma simulação e entre em contato direto com a empresa para ver quais são as melhores opções para você!

Empresarial e MEI

Indo para os planos de saúde para empresas/MEI, ou seja, CNPJ, as opções de planos são muito maiores e menos limitadas que os planos de saúde individuais.

Isto é, devido ao fato de que a Unimed oferece as 5 categorias que já citamos anteriormente para pessoas jurídicas.

Outro ponto positivo, também é o fato de você pode utilizar o seu CNPJ para criar um plano exclusivo para você e sua família.

Por isso, vamos aos preços para saber quanto você irá gastar ao contratar um dos planos disponíveis para pessoa física.

Assim, os valores para pessoa jurídica podem variar de R$ 200 a R$ 1.300, que variam seus valores de acordo com as faixas etárias e classificações.

Preço planos de saúde Unimed mais procurados

Planos de saúde Unimed Clássico - A partir de R$275,26/mês

Planos de saúde Unimed Estilo - A partir de R$302,21/mês

Planos de saúde Unimed Absoluto - A partir de R$438,59/mês

Planos de saúde Unimed Superior - A partir de R$589,33/mês

O que os consumidores estão falando do plano de saúde Unimed?

A Unimed é uma empresa nacional de saúde consolidada e com milhares de pessoas sendo atendidas pelas suas redes. No entanto, é justamente por isso que possui falhas com clientes e não entrega máxima satisfação aos seus clientes.

Por isso, consideramos isso uma pequena falha que causou alguns comentários de insatisfação.

O que a empresa está constantemente trabalhando para evitar e buscar resolver o mais rápido possível.

Uma vez que entra em contato com quase 100% dos seus clientes de forma quase imediata, trabalhando em conjunto para resolver os problemas do mesmo.

Assim, tendo isso em mente, nossa equipe pode reavaliar a imagem transmitida de situações desagradáveis.

Sendo estes casos ocasionados pela dificuldade de gerenciar milhares de beneficiários, mas que não são maiores que as recomendações positivas dos clientes.

Dessa maneira, sendo o fator determinante por ocupar o 1° lugar como a maior empresa de planos de saúde do Brasil.

Vale a pena contratar o Plano de Saúde Unimed?

Em nossa opinião, acreditamos que sim, vale a pena contratar os planos de saúde da Unimed, pois a empresa apresenta opções acessíveis aos clientes.

Agradando uma vasta quantidade de pessoas com seus produtos e tornando a saúde algo cada vez mais próximo da realidade de milhares de cidadãos que sofrem com péssimos tratamentos. Faça uma cotação do plano de saúde agora mesmo com a Jorge Couri corretora de seguros!





Este conteúdo não reflete nem total nem parcialmente a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor.