Túlio Gadêlha desiste de corrida à Prefeitura de Recife e apoia João Campos

Túlio Gadêlha, presidente municipal do PDT de Recife, desistiu nesta sexta-feira (11) de concorrer à Prefeitura da capital pernambucana e anunciou apoio ao candidato do PSB, João Campos.

Em postagem no Instagram, ele indicou o enfermeiro Rodrigo Patriota para compor a chapa como vice.

"O PSB precisa fazer uma autocrítica. O Recife é a capital das desigualdades sociais, do desemprego, do engarrafamento. Foi a arrogância e a falta de autocrítica do PT, em 2018, que levou Bolsonaro à presidência do país", escreveu Túlio. E continuou:

"Estamos dando ao PSB do Recife uma oportunidade de fazer política com humildade, sem arrogância. Com o devido olhar para saúde e os profissionais da área. Vivemos uma pandemia. E o enfermeiro Rodrigo Patriota é única pessoa capaz de fazer esse diálogo crítico e propositivo."