Turbulência em voo da Air Canadá deixa nove pessoas em estado grave

Uma forte turbulência deixou 37 passageiros feridos em um voo da Air Canada entre Vancouver e Sydney, nesta quinta-feira (11). Destes, pelo menos 30 precisaram ser hospitalizados, sendo nove deles em estado grave. As outras sete pessoas preferiram não ir ao hospital.

De acordo com um porta-voz da companhia canadense, o Boeing 777-200 passou por uma "turbulência de céu claro" a 36 mil pés de altitude (cerca de 11 km). O fenômeno não pode ser dectado por radar.

Devido ao incidente aéreo, o voo foi obrigado a pousar em Honolulu, no Havaí. Por conta da turbulência, passageiros chocaram suas cabeças uns contra os outros e o teto do avião ficou manchado de sangue.

Segundo as informações publicadas, havia 269 passageiros e 15 tripulantes a bordo do avião da Air Canada.

"Muitas pessoas bateram no teto, houve muitos gritos", disse Michael Bailey, um dos passageiros, citado pela CNN. Outro completou e disse que a experiência foi assustadora. "Algumas pessoas estavam sem cinto, então vimos eles sendo atirados ao ar e baterem com a cabeça no teto, foi muito intenso", acrescentou outro.