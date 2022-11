Turista achado morto em hotel na Barra era dono de restaurante em Goiânia

O turista goiano que morreu em um quarto de hotel em Salvador era empresário e já tinha trabalhado também como professor e como conselheiro tutelar. Igor Eduardo dos Santos, de 42 anos, era dono de um restaurante em Goiânia.

Igor passou mal na noite da quinta-feira (3), depois de sair com amigos e voltar para o hotel, que fica na área do Porto da Barra. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado mas apenas atestou a morte de Igor, que sofreu uma parada cardiorrespiratória. Laudos devem identificar a causa da morte.

Segundo o G1GO, amigos de Igor dizem que ele era muito próximo à família. Ele também gostava muito de sair e de estar perto dos amigos. As redes sociais do empresário mostram ele em várias viagens e também com gosto por malhar. Amigos deixaram mensagens em homenagem a ele na página do empresário.

“Que Deus te receba com todo amor que você merece e sempre buscou, vai ficar por aqui muita lembrança e saudades! Te amo”, escreveu uma amiga. "Muita saudade", escreveu outro.

A família do empresário veio a Salvador para cuidar da liberação do corpo, que deve ser enterrado em Goiânia, mas ainda não há data prevista.