Turista argentino é morto durante assalto em Itapuã

O turista argentino Luis Daniel Barizone, 65 anos, foi morto no bairro de Itapuã, em Salvador, no final da tarde desta terça-feira (19), durante um assalto. Ele estava com a mulher e a filha quando foi abordado por assaltantes, logo após o pôr do sol, na Rua Farol de Itapuã, por volta de 18h20.

O crime foi confirmado pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), que trata o caso ocorrido próximo ao Farol de Itapuã como latrocínio. Os bandidos fugiram levando dois celulares e R$ 100 da vítima.

Segundo nota da Polícia Militar, a esposa do argentino relatou que dois homens armados com uma faca roubaram pertences do marido e, depois o esfaquearam. O turista chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações se ele reagiu à ação.

A PM realizou rondas na região no intuito de prender os autores, mas ninguém foi encontrado.

"Ouvi gritos provavelmente da filha e esposa. Quando a gente chegou no local já tinha muito banhista, comprimindo o ferimento, mesmo com o atendimento do Samu não teve mais jeito", contou para a TV Bahia uma enfermeira que mora perto do local do crime.

De acordo com a SSP-BA, o crime é investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e pela 12ª Delegacia (Itapuã). Ainda segundo a pasta, testemunhas foram ouvidas e diligências estão sendo realizadas para localizar e prender os autores. Informações sobre o caso podem ser repassadas, de maneira anônima, através do telefone 3235-0000 (Disque Denúncia).

O corpo do argentino está no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues com identidade ignorada. A família não havia comparecido ao IML até a manhã desta quarta-feira (20).