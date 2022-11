Turista brasileiro morre atingido por bloco de gelo em caverna na Argentina

Um turista brasileiro morreu nesta quarta-feira (2) perto de Ushuaia, na Argentina, depois de ser atingido por um bloco de gelo que caiu do teto de uma caverna. O acidente foi uma área que tem acesso proibido, dentro do parque nacional da Terra do Fogo.

Um vídeo que circula nas redes sociais motra o grupo de turistas entrando na Cuerva de Jimbo, ou Caverna de Gelo. Um grande pedaço de gelo se solta. A pessoa que filmava a cena sai correndo. É possível ver que um aviso orienta a não entrar no local.

A Comissão de Auxílio de Ushuia publicou um comunicado lembrando que o acesso a essa caverna é proibido "devido ao perigo representado pela possível queda de gelo ou colapso da caverna". Um outdoor do lado de fora tem a informação alertando os turistas.

O grupo, formado por civis, diz que recebeu um pedido de resgate por volta das 16h, com relato de que um turista tinha sofrido um traumatismo grave na cabeça com o impacto do gelo. A brigada chegou lá por volta das 19h30, mas o turista já estava morto. Foram mais 6 horas de operação para retirar o corpo e os demais turistas.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada. Segundo o G1, as únicas informações são de que se trata de um homem de 37 anos que estava viajando de férias pela Argentina.