Turista caiu após se desequilibrar de varanda de hotel em Ondina

O turista carioca Marcos Pereira da Silva, 37 anos, que morreu depois de cair do 7º andar do Ondina Apart Hotel, em Ondina, se desequilibrou ao sentar na varanda do apartamento em que estava hospedado. A queda aconteceu na noite de domingo (22) e, segundo a TV Bahia, Marcos havia ingerido bebida alcóolica.

Ainda de acordo com a emissora, o padrinho de Marcos, responsável por fazer a identificação do corpo no Institulo Médico Legal Nina Rodrigues, informou em depoimento à Polícia Civil.

O turista chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco após dar entrada na unidade de saúde.

A queda de Marcos é investigada pela polícia, mas os depoimentos reforçam a hipótese inicial de acidente. O caso está sob investigação da 7ª Delegacia Territorial (Rio Vermelho), que já expediu as guias de perícia e remoção.

O corpo do hóspede foi levado para o IML, onde passou por perícia. Em seguida, será encaminhado ao Rio de Janeiro, onde deve ocorrer o velório. Procurado por telefone, o setor administrativo do hotel preferiu não comentar o ocorrido.