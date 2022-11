Turista é encontrado morto em quarto de hotel em Salvador

Um homem foi encontrado morto no quarto de um hotel que fica localizado no Porto da Barra, Salvador. O caso aconteceu nesta quinta-feira (3). Identificado como Igor Eduardo dos Santos, 42, o homem teve uma parada cardiorrespiratória, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele é natural de Goiânia.

Segundo a Polícia Civil, foram expedidas guias periciais e exame médico legal. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) vai ajudar a esclarecer as circunstâncias e a causa da morte.

De acordo com a TV Bahia, Igor estava na praia do Porto, quando retornou ao hotel se queixando de dores e falta de ar. Pouco depois, foi a óbito.