Turista espanhola é estuprada por três homens no vilarejo de Caraíva

Uma turista espanhola foi estuprada por três homens, no vilarejo de Caraíva, que pertence a Porto Seguro, no extremo sul do estado. O local é conhecido pelas praias paradisíacas e um dos destinos preferidos das celebridades no reveillon. O crime ocorreu no último domingo (25), após a turista pegar uma carona com um motorista de buggy, que não teve a identidade divulgada, para o estacionamento Xandó.

Em depoimento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Seguro, a vítima contou que pegou a carona para o estacionamento Xandó e, ao chegar ao local, foi surpreendida pela presença de mais dois homens. Os três abusaram dela sexualmente. A idade da vitima não foi informada.

Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito Policial foi instaurado para apuração do crime, guias de perícia foram pedidas e imagens de câmeras de segurança do local foram solicitadas para ajudar os policiais na identificação dos criminosos.