Turista grava momento em que é atingido por avalanche no Quirguistão

Um turista britânico em passeio ao país asiático do Quirguistão conseguiu gravar uma avalanche na cordilheira de Tian Shan sem imaginar que a onda de neve chegaria até o seu grupo de nove pessoas.

Harry Shimmin saiu vivo para contar a história e publicar o vídeo nas redes sociais.

No relato que acompanha o vídeo nas redes sociais, Shimmin relata que os nove britânicos estavam tirando fotos num ponto alto do local. Foi quando ouviram estalos de gelo e se viraram, dando de frente com a avalanche que se formava.

"Se tivéssemos caminhado por mais cinco minutos à frente, certamente estaríamos todos mortos", disse ele na publicação.