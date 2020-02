Turista israelense é agredido em assalto na Barra durante o Carnaval

O turista israelense Shoam Zilbertein, 21 anos, foi agredido durante uma tentativa de assalto quando passava pelo circuito da Barra na madrugada desta sexta-feira (21). Ele foi atacado com socos no rosto e com uma pedrada na cabeça. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vítima foi atendida em um posto de saúde montado perto do Farol da Barra.

Shoam foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e deu entrada no HGE por volta das 2h20. Ao CORREIO, a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) disse que apura a tentativa de roubo e que, assim que ele receber alta, deverá ser ouvido na unidade.

O estado de saúde dele não foi informado. O israelense mora nos Estados Unidos, o que levou a vítima a ser inicialmente identificada como americana.

Outros três casos de espancamentos foram registrados no HGE - todos no Circuito Ondina. Por volta de 1h40 deu entrada Danilo Carvalho Portilho Filgueiras, 36. Ele foi agredido com socos e pontapés por um homem que lhe roubou uma corrente de prata.

Reginaldo dos Santos, 32, sofreu ferimentos no supercílio e na boca após levar socos de um grupo de homens. Ele chegou ao HGE pouco depois das 02h55. Já nas imediações das Gordinhas, Cezar Rodrigo de Jesus França, 19, foi agredido com muros e socos no rosto por vários indivíduos. Ele chegou à emergência por vol das 03h30.

Não há informações sobre o estado de saúde de todos eles.