Turista morre ao ser atingida por onda e escorregar de pedras no litoral de SP

Uma turista morreu depois de ser atingida por uma onda e escorregar nas pedras na Praia de Itaquitanduva, em São Vicente, no litoral paulista. O corpo dela foi achado 24 horas depois. O irmão da turista foi resgatado do local por equipes do 6º Grupamento de Bombeiros Marítimo, com auxílio de um helicóptero da Polícia Militar.

Segundo os bombeiros, or irmãos, um homem de 39 anos e uma mulher de 51, chegaram ano sábado (6) à praia, pouco depois de meio dia. Eles foram pegar mariscos no costão da praia, mas uma forte onda os atingiu. Os dois escorregaram das pedras.

Pessoas que estavam próximas conseguiram segurar o irmão até a chegada do resgate. A irmã não conseguiu se segurar e acabou levada pelo mar.

O resgate levou o homem acidenteado para a Santa Casa de Santos, cidade vizinha. Ele sofreu uma fratura no praço direito e outras escoriações, segundo o G1. O corpo da irmã, achado cerca de 24h depois, foi levado inicialmente à sede do 39º Batalhão de Polícia Militar do Interior. De lá, seguiu para o Instituto Médico Legal de Praia Grande.

Os dois irmãos viviam em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, e forma a São Vicente visitar amigos e familiares que moram lá.