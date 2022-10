Turista morto em tirolesa filmou momento exato da queda em Canoa Quebrada

A queda do turista Sergio Murilo Lima de Santana, 39 anos, que morreu durante um acidente de tirolesa em Canoa Quebrada, em Aracati, no Ceará, foi gravada pela própria vítima no dia 10 de outubro.

A esposa dele, que tinha descido momentos antes, também registrou toda a situação do acidente. Nas imagens é possível observar que após o colapso da viga, Sergio cai e se choca gravemente na areia. Após o acidente, ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas chegou sem vida ao local.

De acordo com o G1, esse é o quinto acidente em pontos turísticos do Ceará só este ano. Depois da morte de Sergio, uma semana depois um acidente de carro causou a morte de uma turista do Mato Grosso e deixou outras seis pessoas feridas no litoral oeste do Estado.

A prefeitura de Aracati informou que os equipamentos de tirolesa do município foram interditados e haverá uma rigorosa avaliação técnica com órgãos técnicos, como Corpo de Bombeiros e Conselho Regional de Engenharia (Crea).