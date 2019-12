Turistas são detidos com R$ 9 mil em notas falsas pagando conta em bar na BA

Três homens naturais de Minas Gerais foram flagrados, no final da noite de domingo (1º), na localidade de Mar Grande, por equipes da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (Vera Cruz), com R$ 9 mil em cédulas falsas. O trio e as notas ilegais foram apresentados na sede da Polícia Federal (PF), em Salvador.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) os militares foram informados que os mineiros consumiram produtos em um bar na Ilha de Vera Cruz, e tentaram pagar com o dinheiro falso. Os três, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos em flagrante.

O caso será investigado pela PF.