Turistas são surpreendidos com show dos Irmãos Macedo no Aeroporto de Salvador

Que o mês de fevereiro é sinônimo de trios elétricos, blocos, camarotes e pipoca em Salvador, é fato. Nesta terça-feira (18), os turistas que chegaram à capital baiana tiveram uma prova viva disso e foram recepcionados nO Aeroporto de Salvador com um show surpresa de nomes consagrados na história do Carnaval: Armandinho, Betinho, Aroldo e André, os Irmãos Macedo.

O quarteto fez um pocket show como parte da homenagem do aeroporto aos 70 anos do trio elétrico, completados em 2020. Filhos de Osmar, um dos criadores da fobica, ao lado de Dodô, eles afirmaram que o evento é uma oportunidade do turista que não é muito familiarizado com a história do Carnaval de conhecer as origens da festa.

“Muita gente nem imagina toda a história que tem por trás, conhece apenas as coisas novas e recentes. Então, essa exposição parabeniza os 70 anos do trio, homenageia e mostra que no início era assim, que começou desse jeito, antes de virar essa loucura toda. Hoje, o Carnaval acontece no trio e, se não fosse essa invenção, talvez nem existisse a festa”, ressalta Armandinho que, ao lado dos irmãos, recebeu uma corneta estilizada pelo artista plástico Elano Passos.

Quarteto se apresenta no aeroporto (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Além da grata surpresa, os turistas puderam aprecisar uma exposição que está instalada ao lado da praça de alimentação, na área de embarque. No local estão expostos uma Fobica, além de um cenário da Igreja do Bonfim com gradil para amarrar fitinhas e um painel 3D, para que os visitantes tirem fotos com tambores cenográficos. A mostra estará no local até a Quarta-feira de cinzas.

Já para quem chegar em Salvador na quinta (20) ou sexta (21), serão distribuídas tatuagens temáticas na área de desembarque. Esta ação irá se repetir na quarta-feira de cinzas (26) e no dia 29, mas, desta vez, na área de embarque.



“Essa homenagem serve para dar o início oficial à folia em quem está chegando para o Carnaval, e também mostra que é tão importante toda a tradição desta festa feliz e alegre. Carnaval tem em São Paulo, Rio, Recife, mas nenhum desses lugares tem toda a história que Salvador tem”, avalia Julio Ribas, diretor presidente do Salvador Bahia Airport.

Check-in na folia

Os visitantes que passavam pelo aeroporto aproveitaram a homenagem para dar início ou se despedir das “turistagens”. Para quem estava partindo, valia até correr o risco de perder o embarque para curtir um pouco mais da Bahia.

“Infelizmente estou tendo que ir embora pois já tinha programado o Carnaval em São Paulo com a minha família. O problema é que, logo na hora de ir embora, você encontra um show desses, contando a história da folia daqui. É maldade comigo, além de ser uma aula de cultura! Por mim, nem saía, ficava por aqui mesmo”, lamenta o empresário de Ribeirão Preto (SP) Francisco Rosa, 58 anos.

Até quem não é grande fã do Carnaval aproveitou para curtir um pouquinho da folia. “Quis voltar para casa uma semana antes, por não gostar muito de toda essa festa, é muita gente. Então, aproveitamos esse fim de semana anterior para conhecer a cidade e curtir as festas do pré-carnaval, como o Furdunço, que eu achei maravilhoso por não ter todo aquele tráfego de gente”, avalia o visitante de Natal Bruno Assunção, 36.

Teve até gente que ouviu falar do Carnaval de Salvador pela primeira vez na hora de ir embora. Foi o que aconteceu com o argentino Daniel Martinez, que estava em Morro de São Paulo. "Infelizmente só conheci toda essa festa e mobilização na hora de ir embora. Na próxima vez com certeza irei pesquisar melhor e não correr o risco de perder o Carnaval, como agora", projeta.

Mais gente para curtir

O movimento no aeroporto aumentou neste período de festas. Entre os dias 17 de fevereiro e primeiro de março, 2.407 voos serão operados no aeroporto da capital baiana, 11% a mais que em 2019. Destes, 2 296 são domésticos e 111 são internacionais.

No total, mais de 380 mil assentos foram disponibilizados pelas companhias áreas para quem quer passar o Carnaval em Salvador ou sair da cidade para aproveitar os festejos em outro lugar. O número é 9% superior à quantidade ofertada no ano passado.

Em comparação com o ano passado, também terá aumento no número de voos extras (4%), com 189 voos a mais para os aeroportos de Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Porto Seguro, Vitória, Vitória da Conquista, Rio de Janeiro-Galeão, Campinas-Viracopos, São Paulo-Congonhas e São Paulo-Guarulhos. As cidades de Cuiabá e Porto Alegre também terão voos diretos durante o Carnaval, com frequências sazonais aumentadas em relação aos festejos do ano de 2019.

“O Salvador Bahia Airport vem se preparando, desde o início das obras de concessão, para momentos importantes como estes, em que o fluxo aumenta consideravelmente. Com a construção do novo píer, expansão da área de embarque, aumento da capacidade das esteiras de bagagem, entre outras melhorias, podemos atender os turistas com mais conforto, eficiência, comodidade e agilidade”, explica Julio Ribas, diretor-presidente do aeroporto.

