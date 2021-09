Turnê Infinito: Thiaguinho fará shows no Centro de Convenções de Salvador

O cantor Thiaguinho trará sua turnê do álbum “Infinito” à Bahia. O Centro de Convenções de Salvador receberá dois shows, nos dias 23 e 24 de outubro (sábado e domingo).

A apresentação do cantor passará por composições inéditas e os maiores sucessos da sua carreira, para relembrar e criar novos momentos marcantes. “Posso afirmar que esse projeto tem um lugar enorme no meu coração”, diz Thiaguinho.

Realizado pela Oquei Entretenimento e pelo Grupo Onda, os shows prometem cumprir com todos os protocolos de segurança, controle e combate ao novo coronavírus, exigidos pelos órgãos sanitários.



“Espero que os fãs, que sempre me acompanham de perto, sintam o carinho que toda a minha banda e equipe depositou nesse projeto. Infinito é um álbum muito especial para mim! Espero que todos se divirtam, se emocionem e que o nosso carinho e nossa troca seja infinita. Por que o amor que sinto pela música e pelos fãs é infinito!”, comenta o vocalista.



“Infinito” já está disponível em todas as plataformas de streaming. O projeto traz 38 faixas entre composições inéditas e regravações de grandes sucessos.

Divido em dois volumes, o álbum conta com as participações especiais de Bruno Cardoso (Sorriso Maroto), Bruno & Marrone, Mariana Rios, Péricles, Alexandre Pires e Gloria Groove.

“A alegria que eu sinto em cantar é infinita. O amor que eu sinto pela música é infinito. A música é divina e Deus é infinito. Então, é uma homenagem a tudo isso”, afirma Thiaguinho sobre o “Infinito”.