TV Bahia apresenta as regras do último debate para a disputa ao governo estadual

Em reunião na tarde desta sexta-feira (21) na sede da emissora, a TV Bahia informou aos representantes dos candidatos ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT) as regras do último debate para governador, que será realizado no próximo dia 27, a partir das 22 horas. Pela primeira vez, os candidatos terão mais tempo para debater as ideias e programas de governo, em confronto direto. O ex-prefeito ACM Neto confirmou sua participação no debate e Jerônimo Rodrigues ainda não definiu sua presença.

O debate será dividido em quatro blocos, sendo que o primeiro e o terceiro terão temas livres. Já o segundo e quarto blocos, que inclui as considerações finais, são de temas determinados. Os blocos de tema livre terão um total de 30 minutos, sendo que os candidatos podem administrar os seus 15 minutos (em cada bloco) entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. O modelo adotado pela TV Bahia, e por todas as emissoras da rede que terão as eleições decididas no segundo turno, é semelhante ao que foi apresentado pela Band no debate entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, há alguns dias.

Os blocos de tema determinado terão, cada um, 20 minutos, e terão dois debates de dez minutos. Os candidatos escolherão dois temas entre os oferecidos pelo jornalismo da TV Bahia para formular a pergunta ao oponente. Pelas regras, os candidatos podem administrar todo o seu tempo (10 minutos em cada participação) entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. O sorteio também definiu a ordem das considerações finais, com um minuto e meio de duração: primeiro fala o candidato Jerônimo Rodrigues e, em seguida, ACM Neto.

Em caso de ausência de um dos candidatos, a TV Bahia realizará uma entrevista de 30 minutos com o que comparecer ao estúdio. Neste caso, uma placa vai indicar quem não compareceu e o candidato presente ainda poderá contar ao público duas perguntas que faria ao seu oponente. Pelo regulamento, os candidatos podem solicitar direito de resposta, caso se sintam ofendidos. A produção vai analisar a solicitação e poderá conceder um minuto para a resposta, que deve ser mantida dentro do tema abordado. O debate será mediado pela jornalista Graziela Azevedo, que também esteve à frente do encontro no primeiro turno.