TV Pelourinho oferece curso gratuito

O projeto TV Pelourinho, que visa a profissionalização de adolescentes no mercado de vídeo e televisão, está com inscrições abertas para o preenchimento de 90 vagas em seu próximo curso, voltado desta vez para jovens, de 14 a 17 anos, da região de Pau da Lima. Para se inscrever o interessado deve comparecer terças e quintas à Prefeitura Bairro de Pau da Lima, localizada na Av. São Rafael, 1.654, São Marcos, com os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de matrícula na rede pública de ensino e número do NIS.

Quem pode participar

O candidato precisa estar matriculado na rede pública de ensino e ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo. Podem participar da seleção moradores dos bairros de Canabrava, Jardim Cajazeiras, Jardim Nova Esperança, Nova Brasília, Novo Marotinho, Pau da Lima, Porto Seco Pirajá, São Marcos, São Rafael, Sete de Abril, Trobogy, Vale dos Lago, Vila Canária.

Iniciativa

A iniciativa é da ONG Ação Social e Cidadania Mão Amiga, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Prefeitura de Salvador.