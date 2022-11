Twitter fecha escritórios por tempo determinado e Elon Musk se manifesta sobre funcionários

Desde que Elon Musk comprou o Twitter, várias situações negativas começaram a acontecer e, desta vez, envolveu os escritórios da empresa. Nesta sexta-feira (18), o empresário alegou que não estava preocupado com a saída dos funcionários.

Segundo informações da BBC, os profissionais foram surpreendidos com o fechamento dos escritórios temporariamente após o suposto pedido de demissão em massa. Os espaços de trabalho ficarão fechados até a próxima segunda-feira (21).

Elon Musk publicou memes em seu perfil e ironizou a situação falando que os melhores funcionários irão ficar na empresa, por isso não estaria ligando tanto para o fechamento ou possíveis saídas.

De acordo com a agência de notícias Reuters, centenas de profissionais saíram da empresa, mas o Twitter não divulgou os números exatos de pedidos de demissão.

Saídas

Na última quarta-feira (16), os funcionários receberam um e-mail de Elon Musk falando que os próximos dias na empresa serão intensos. No texto, o empresário dizia: "Se você tem certeza que quer fazer parte do novo Twitter, por favor clique no botão 'Sim' abaixo". Ao aceitar, o usuário recebia um formulário onde dizia que o empregado terá de trabalhar longas horas em alta intensidade.