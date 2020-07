Twitter fora do ar? Páginas ficam em branco nesta terça-feira (28)

O Twitter saiu do ar na tarde desta terça-feira (28). Internautas que tentaram acessar a rede social por meio do computador encontraram páginas em branco. O aplicativo para celular, no entanto, continua funcionando normalmente.

O erro surgiu por volta de 16h50. Ao atualizar a página, um comunicado surge na tela: "Something went wrong, but don’t fret — let’s give it another shot", ou, em português, “Algo deu errado, mas não se preocupe, vamos tentar outra vez”, pedindo para que o usuário recarregue a página.

Sites de tecnologia, como a Techtudo informaram sobre o erro no Twitter. Contudo, a página Twitter Status, responsável pelo funcionamento da rede social, não mostra erro reportado nesta terça (28). Da mesma forma, o site Downdetector não tem reclamações de problemas no microblog. O Twitter ainda não se posicionou sobre o problema.

Como o erro acontece na versão Desktop, é possível usar o app normalmente no celular. Algumas pessoas indicam que a solução encontrada para acessar a rede social no PC foi a ferramenta TweetDeck, muito utilizada por empresas para gerenciar contas no microblog.