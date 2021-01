Twitter remove postagens e conta de Trump é bloqueada por 12 horas

O Twitter removeu, nesta quarta, 6, três post do presidente dos Estados Unidos, Donaldo Trump, e anunciou que a conta do americano será bloqueada por 12 horas. O prazo começará a correr assim que as três postagens suspensas sejam deletadas. Esses posts já não podem ser vistos pelos usuários, mas precisam ser removidos pelo dono do perfil. Ainda segundo a rede socila, se as postagens não forem deletadas, a conta seguirá bloqueda. O Twitter afrima que as mensagens suspensas apresentam "violação severa e repetida" da política de integridade da plataforma".

O Twitter ainda ressaltou que futuras violações resultarão na suspensão permanente da conta de Trump. O presidente tem quase 88 milhões de seguidores. A medida ocorre após a violenta invasão de apoiadores do presidente ao Congresso, na tarde desta quarta, 6.

Antes da invasão, Trump realizou um ato político e discursou aos apoiadores afirmando que não aceitaria o resultado eleitoral e que marcharia com os manifestantes.