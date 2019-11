Uber apresenta novidades para aumentar segurança

A cena é dantesca. Um motorista de aplicativo é perseguido por um assaltante após deixar o carro e recebe diversos tiros, alguns deles quando já está no chão. O homicídio aconteceu na última quinta-feira, no bairro de Pirajá. Mais um para a estatística do Sindicato dos Motoristas por Aplicativos e Condutores de Cooperativas do Estado da Bahia (Simactter).

No primeiro semestre de 2019, 1.322 motoristas de aplicativo foram vítimas de crime em Salvador, segundo o Simacctter. O número representa uma média de sete atos criminosos por dia entre janeiro e junho deste ano.

Com números tão alarmantes, que não diferem muito dos relatos de outras cidades do Brasil e da América Latina, é preciso aumentar a segurança nos aplicativos, para que motoristas e usuários não enfrentem tantos riscos na hora de pedir um carro.

No início do mês, em São Paulo, a Uber trouxe até seu diretor global de produtos de segurança, Sachin Kansal, para apresentar novas ferramentas para segurança no aplicativo. De acordo com a empresa, são 1,4 milhão de motoristas na América Latina, sendo 600 mil deles no país.

“Motoristas e usuários nos fizeram crescer, então é nossa responsabilidade seguir melhorando, e desenvolver um serviço cada vez melhor. A segurança é prioridade para nós”, disse Kansal durante a apresentação das inovações, a maioria ainda sem data de efetivação.

As mais próximas de acontecer são a análise de documentos dos usuários por meio de download feito pelo próprio app do Uber, com checagem de veracidade com a Serasa Experian, já em testes no Chile, e a gravação de áudio por motoristas e usuários. As gravações ficariam encriptadas no celulares, só podendo ser acessadas pela empresa em caso de reclamação enviada por algumas das partes envolvidas.

“Acho ótimo (a gravação). Tem passageiro que passa do limite e a gente fica refém por causa da questão das estrelas. Dizem que se a gente não participar das brincadeiras, vão avaliar mal. E a Uber é bem rígida com isso”, diz o engenheiro de produção Ubiratan Filho, 30 anos, que há um ano é motorista do aplicativo.

“É muito válido. Existem motoristas que fazem ‘abordagem’ principalmente a mulheres. E tem clientes que só por não gostar do seu jeito, da música que você tá ouvindo... eles simplesmente reportam. E com a gravação você terá como se defender”, diz Davi Oliveira, 25 anos, técnico em saneamento básico e motorista há 1,5 ano.

Outra novidade importante, segundo os motoristas, é a possibilidade de não aceitar dinheiro em espécie para pagamento das corridas. “Trabalho bastante à noite. Antes da Uber permitir pagar com dinheiro, o índice de assaltos era bem menor”, defende o estudante de Educação Física Magnum Henrique, 31, motorista há 2,5 anos. “A Uber tenta fazer com que os motoristas andem na linha e acho corretíssimo, mas não vejo ela de maneira alguma fazer com que o passageiro ande na linha”, critica.

Dados

O grande problema é que as ferramentas fazem com que a Uber tenha a possibilidade de coletar mais informações dos usuários. De acordo com a empresa, os dados ficam armazenados na Holanda e não existe possibilidade de compartilhamento deles com outras empresas.

No entanto, em 2016, um hacker roubou dados de 57 milhões de motoristas e usuários do aplicativo, fato só revelado pela Uber um ano depois. Por tentar esconder, levou uma multa de US$ 148 milhões (R$ 620 milhões, hoje) do governo americano.

É bem provável que as novas ferramentas façam com que os termos de uso do app sejam atualizados. Aí, é bom passar a ler bem aquelas letrinhas que, muitos vezes, passam despercebidas.

Principais novidades de segurança do Uber:



Análise de documentos

A empresa criou uma ferramenta chamada U-Check que vai checar a identificação dos usuários junto ao Serasa Experian, numa parceria. Os documentos poderão ser enviados pelos usuários à Uber por meio do próprio aplicativo.

Gravação de áudio

Será permitido que tanto os motoristas como os passageiros possam gravar o áudio das viagens. Segundo a Uber, os testes reais começam em dezembro e o áudio ficará encriptado no celular e sem acesso posterior. As únicas opções serão enviá-lo para o suporte como uma reclamação ou apagá-lo.

Detecção de mensagens inapropriadas

A Uber desenvolveu uma tecnologia para que o app aprenda a identificar se houve mensagens inapropriadas enviadas no bate-papo entre motorista e usuário. Se elas forem consideradas ofensivas ou ameaçadoras, a conta do emissor pode ser até desativada.

Opção de aceitar dinheiro ou não

O motorista poderá escolher se aceitará pagamento em espécie ou não assim que iniciar o aplicativo.

Checagem de rota

Caso haja alguma anormalidade na viagem, como diminuição brusca de velocidade ou parada por muito tempo, a Uber enviará mensagem para motorista e usuário para checar se há algum problema.

Reporte a qualquer hora

Motoristas e usuários poderão reportar a viagem com ela ainda em andamento ou até muito tempo depois de finalizada.

Selfie ao vivo

O pedido de identificação dos motoristas não será mais uma selfie estática. O app pedirá que ele faça determinados movimentos com o rosto para ter certeza que é uma pessoa de verdade.

Alerta de ciclofaixa

O app enviará uma mensagem informando para o usuário ter cuidado ao abrir a porta caso o desembarque seja próximo a uma ciclovia ou ciclofaixa.



*O jornalista viajou a São Paulo a convite da Uber