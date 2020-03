Uber limitará em 12 horas consecutivas a jornada dos motoristas

Ainda nesta semana a Uber começará a limitar a jornada de trabalho de seus motoristas a 12 horas. No entanto, após seis horas sem usar a plataforma, eles poderão iniciar um novo período na direção dos veículos. A novidade foi anunciada na última quarta (4), já existe em outros países e não mudará nada para os passageiros.

Ao chegar a 12h consecutivas rodando, o aplicativo Uber Driver será bloqueado para o motorista e não ficará mais online, impossibilitando a aceitação de novas corridas. De acordo com a Uber, essa limitação é a primeira de uma gama de medidas em em vista do Maio Amarelo, campanha de conscientização sobre a segurança no trânsito que acontece no mês de maio.

A intenção da empresa é impedir que os motoristas dirijam por longos períodos, o que pode colocar em risco a segurança tanto dele como do passageiro. Complementando essa limitação, a Uber também está aumentando o rigor na fiscalização dos motoristas que usam terceiros na mesma conta, como, por exemplo, famílias que utilizam um só perfil para alternar motoristas durante um mesmo dia, com o mesmo automóvel.

A partir da implementação do limite de horas, o aplicativo contará com um relógio em contagem regressiva e notificações para que o motorista comece a se preparar para o momento do descanso.