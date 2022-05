Uber passa a aceitar pix para viagens em todo o Brasil

A Uber passou a aceitar o Pix como meio de pagamento para viagens no Brasil. O pagamento será feito através da plataforma, e não para o motorista, como já vinha acontecendo informalmente em alguns locais.

A opção aparece para a maioria dos usuários desde o início do mês, mas será expandida para todos até o início do próximo mês. Os testes começaram por Curitiba e Recife ainda no ano passado.

Para pagar por Pix, o usuário deve escolher essa opção ao solicitar a viagem. No momento do pagamento, o aplicativo vai levar para uma página que vai gerar um código. O usuário deve copiar e colar o código na área Pix do seu aplicativo de banco. Depois disso, o pedido da viagem é confirmado e o motorista vai ser chamado.

Selfie para pagamento em dinheiro

A Uber anunciou nesta segunda-feira (23) uma outra mudança: agora, o passageiro que optar por pagar a corrida em dinheiro vai ter que fazer uma selfie para enviar à empresa. O novo recurso era pedido pelos motoristas em pesquisas internas feitas pela Uber.

A U-Selfie será usada apenas para os que se cadastrarem ou solicitarem uma viagem sem fornecer dados para pagamento digital (seja cartão de débito ou crédito).