UBSs do Imbuí e IAPI começam a receber pacientes com covid nesta segunda (15)

Duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) começaram a operar como espaços exclusivos para atendimento de pacientes com covid-19, em Salvador, nesta segunda-feira (15). As estruturas do Imbuí e do IAPI eram as que faltavam da lista de quatro UBSs que passariam por essas transformações, anunciada pela prefeitura no início de março.

A primeira foi a UBS de Pirajá, na quinta-feira (11). No fim de semana, foi a vez da unidade de Itapuã também passar por essa mudança. Na prática, esses espaços foram adaptados para receber pacientes infectados, mas que apresentam casos leves ou moderados da doença. São dois leitos de enfermaria e um de estabilização.

A mudança é uma estratégia para tentar desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade que estão lotadas desde fevereiro. Nesta segunda (15), o número de pacientes aguardando por transferência voltou a bater recorde. Eram 137 pessoas no início da manhã, depois de 103 terem sido reguladas no dia anterior.

A previsão é de que a transformação das UBS em unidades covid dure três meses, mas o prazo pode ser entendido. O prefeito Bruno Reis afirmou, nesta segunda, durante a apresentação da Operação Chuva, que o Município tem feito um esforço para desafogar as UPAs, mas que precisa contar com o apoio da população.

“Só abrir leitos não vai resolver o problema. É como se estivéssemos em uma tempestade tentando conter o alagamento com baldes, não será suficiente. Só vamos conseguir conter o avanço da pandemia se a gente conseguir parar de transmitir o vírus. Se as pessoas que estão com covid ficarem em casa não vão passar para ninguém, e quem está sem covid ficar em casa não terá o risco de contrair a doença”, disse.

O investimento será de R$ 468 mil por mês em cada uma das quatro unidades, ou seja, R$ 1,8 milhão para manter o serviço funcionando 24horas por dia e sete dias por semana. No total, 258 profissionais de saúde vão atuar nessas unidades.

No caso da UBS de Pirajá, os serviços básicos que eram oferecidos no local foram transferidos para uma escola que fica ao lado da unidade.

O CORREIO perguntou para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para onde os serviços das UBSs de Itapuã, Imbuí e IAPI foram transferidos, mas a assessoria ainda não se pronunciou.