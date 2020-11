Uefs monta plano de retomada das atividades presenciais

O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) votou, na sexta (13), favorável ao Plano de Retomada das Atividades Presenciais na instituição. A retomada deve acontecer quando houver condições seguras para isso.



Para construção do protocolo, foram trabalhados quatro eixos: infraestrutura para a saúde e biossegurança, gestão e planejamento, pedagógico e comunicação.



A elaboração do documento foi realizada coletivamente por equipes compostas por estudantes, servidores técnicos, docentes e gestores. Para prestar orientações, a Assessoria Técnica e de Desenvolvimento Organizacional (Asplan) integrou as ações.



O plano que segue recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS), e tem como objetivo assegurar a prevenção ao contágio pelo novo coronavírus através de medidas de biossegurança para a comunidade universitária e o público da universidade.



Confira abaixo o plano completo.