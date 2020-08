Uefs retoma as aulas dos cursos de graduação e registra mais de 3,5 mil matrículas

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) já deu largada à retomada das suas atividades com o início do Período Letivo Extraordinário 2019.2 . “Estamos retomando as atividades de ensino de graduação, em caráter emergencial, por meio de mediação tecnológica e estudos dirigidos. Este é um dos caminhos encontrados, objetivando proteger a vida dos discentes, funcionários e docentes, diante do contexto de excepcionalidade causado pela pandemia do novo coronavírus”, afirmou a pró-reitora de Graduação, Fabiana Bertoni.

Para marcar o início das aulas acontece nesta terça-feira (18) a palestra “Ciência e Tecnologia no Brasil: Avanços históricos e ameaças atuais”, com a partir das 9h, através de transmissão ao vivo pelo canal da TV Olhos D’Água no Youtube.

O convidado é o professor doutor Sergio Machado Rezende, ligado ao Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, ex-ministro da Ciência e Tecnologia e coordenador do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste.

Às vésperas do início das atividades letivas, foram contabilizadas mais de 3.500 matrículas em 172 disciplinas, além do grande envolvimento da comunidade interna e externa nas atividades de extensão oferecidas. "Um grande momento na história de nossa Uefs, resultado do empenho de toda nossa comunidade”, considerou a pró-reitora de Gradução.

Aula inaugural

A palestra traz como cenário o início tardio da Ciência no Brasil, quando na década de 1960 o País ainda tinha pouquíssimos cientistas e pesquisadores, não havia regime de tempo integral para docentes nem ambiente de pesquisa nas universidades. Também não havia engenheiros ou especialistas em setores básicos da indústria, nosso parque industrial era incipiente e não existia cultura de inovação nas empresas.

O professor Sergio Rezende apresentará os marcos que levaram a uma mudança neste cenário nas últimas décadas e que proporcionaram grande avanço no quadro de C&T no Brasil. Mostrará também que o retrocesso nos últimos anos, e em especial no atual governo, representam uma ameaça para fazer com que C&T contribuam para o desenvolvimento econômico do país. Por fim, o professor apresentará sugestões de atitudes e ações para a comunidade acadêmica reagir às ameaças atuais e tentar impedir que haja um retrocesso maior no processo histórico recente.