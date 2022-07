Uefs só vai matricular estudantes que tiverem esquema vacinal completo contra covid

Os estudantes dos cursos de graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) deverão comprovar que estão com o esquema vacinal completo contra a covid-19 (doses obrigatórias, além das doses de reforço recomendadas). Para isso, precisam acessar o sistema de vacinação disponibilizado pela instituição (SisVac) a partir da próxima quinta-feira (28). O prazo para comprovação acaba no dia 2 de agosto. O estudante que não comprovar o esquema vacinal completo não terá a efetivação da matrícula no semestre 2022.2.

Enquanto os veteranos têm até o dia 2 der agosto, os calouros devem realizar a comprovação vacinal no SisVac no período de 9 a 11 de agosto. De acordo com a UEFS, no primeiro acesso ao sistema, o estudante deverá clicar em "cadastre-se aqui" e inserir a matrícula na tela inicial do sistema de comprovação vacinal. Será assim encaminhado ao e-mail do/a discente, conforme cadastro no Sagres, o usuário e a senha para que o/a mesmo/a tenha acesso ao sistema e anexe o comprovante digital de vacinação.

Caso já tenha o acesso ao SisVac não há a necessidade de cadastro, utilizando o usuário e senha obtidos anteriormente. Cada discente poderá baixar e acessar o aplicativo ConecteSUS, inserir os dados solicitados e obter o comprovante de vacinação em formato digital. Os discentes veteranos que não conseguirem gerar o documento de comprovação por meio do ConecteSUS poderão apresentar o cartão de vacinação físico no colegiado do curso no período de 3 a 5 de agosto. Os calouros serão informados do período pelo colegiado do curso.

Indica-se fortemente que a grande maioria dos estudantes tenha o cadastro no ConecteSUS, sendo assim capazes de emitirem o comprovante digital e evitando, dessa forma, a entrega presencial no colegiado do Curso. Em nota, a instituição destaca que é importante reforçar que a UEFS entende que cada discente está com "esquema vacinal completo" quando ao menos tenha tomado as doses obrigatórias e as doses de reforço recomendadas do imunizante contra a Covid-19.