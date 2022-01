Uesb adia retorno presencial devido aumento de casos de covid

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) decidiu adiar o retorno presencial das atividades acadêmicas para o dia 14 de fevereiro devido ao aumento no número de casos de covid-19 na Bahia. A decisão, publicada na Portaria 018/2022, leva em consideração a alta na taxa de contaminação pela variante Ômicron do coronavírus e pelo surto de Síndrome Gripal.

Para o funcionamento dos restaurantes universitários e lanchonetes dos três campi, o documento prevê o retorno também em 14 de fevereiro. Nas creches do campus de Jequié e de Vitória da Conquista, os serviços deverão retomar no dia 7 de fevereiro. Outras medidas de biossegurança serão tomadas, como a exigência do comprovante de vacinação contra a covid-19 para toda a comunidade acadêmica e para que o público externo tenha acesso às dependências da Uesb.

No documento, é possível conferir ainda orientações para a comprovação de vacinação para os estudantes da pós-graduação e para a realização de solenidades presenciais de colação de grau. Informações sobre o monitoramento de ocorrências e de suspeitas de casos de Covid-19 e de síndrome respiratória, bem como o afastamento provisório de servidores que manifestem algum sintoma gripal também são detalhados na Portaria.