Uesb fará quiz no Instagram e prêmio será isenção na taxa de inscrição do vestibular

A Universidade Estadual Do Sudoeste Da Bahia vai presentear alguns candidatos a novos alunos com a isenção da taxa de inscrição para o vestibular. A escolha dos premiados será feita pelo Instagram.

A instituição realizará um quiz no perfil oficial da Uesb na rede social e, quem mostrar que conhece mais a universidade, vai ganhar a gratuidade da inscrição no processo seletivo.

Todos os vestibulandos poderão participar. Para isso, basta ter uma conta no Instagram e seguir o perfil @UesbOficial. É necessário deixar o seu perfil aberto até a publicação final do resultado, e está vedada a participação de perfis sem fotos, fakes ou de empresas, entidades, organizações e outros que não configurem perfil de pessoa física.

Ao todo, o quiz terá 10 perguntas sobre a Uesb, que serão divulgadas entre os dias 2 e 9 de maio. Além de conhecimento, o quiz também exige agilidae, pois a instituição só validará as 20 primeiras respostas em cada postagem. Vencem os três alunos que acertarem mais questões ao fim do processo. Uma dica para não comer mosca é ativar as notificações de publicações so perfil da instituição.

Os vencedores receberão uma mensagem direta da Uesb e terão até 48 horas para responder pelo próprio Instagram. Quem não se manifestar perderá a vaga. O regulamento completo do quiz já está disponível.

O vestibular da Uesb acontece nos dias 5 e 6 de junho, nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Com vagas para os dois períodos letivos de 2022, as inscrições acontecem de 3 a 16 de maio.