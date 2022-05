Uesb prorroga inscrições do Vestibular 2022 até quarta (18)

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) decidiu prorrogar as inscrições do Vestibular 2022. De acordo com uma nova portaria publicada pela instituição, os candidatos têm até às 15 horas da próxima quarta-feira (18) para se inscrever no processo seletivo. O pagamento do boleto deve ser efetuado até a data de vencimento, que consta no documento. A confirmação do pagamento da taxa é validada em até quatro dias úteis e pode ser acompanhada no sistema de inscrição.

Estão sendo ofertadas, no processo seletivo, 1.264 vagas nos 47 cursos de graduação da Uesb. Nos casos de Filosofia, Psicologia e Medicina, no campus de Vitória da Conquista, e de Farmácia, no campus de Jequié, as vagas são voltadas, exclusivamente, para o Vestibular. Isso porque esses cursos não terão vagas disponibilizadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2022.

A realização das inscrições será feita somente pela internet, em link disponibilizado no site da Uesb e do Instituto Avalia. Após preencher o formulário de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100, dentro da data de vencimento informada no próprio boleto. Com a efetivação do pagamento, o candidato poderá conferir a validação em até quatro dias úteis pelo sistema de inscrição.

Os contemplados que optaram pelas modalidades de concorrência “Reserva de Vagas”, “Ampla Concorrência” e “Cotas Adicionais” na solicitação de isenção devem manter a escolha no ato de inscrição do Vestibular Uesb 2022. Na inscrição, o candidato deve escolher a primeira e segunda opção de curso, bem como a cidade onde deseja realizar a prova.

Outra decisão que deve ser feita nesse momento é a da opção de Língua Estrangeira que fará parte da sua prova, sendo possível escolher entre Inglês, Francês e Espanhol. É importante lembrar que não será permitida a realização de mais de uma inscrição, devendo, assim, ser conferidas todas as informações cuidadosamente antes de enviar o formulário on-line.

A reserva de vagas no Vestibular Uesb 2022 é destinada aos candidatos cotistas: estudantes de escola pública, negros, indígenas, pessoas com deficiência e quilombolas. Assim, também no ato de inscrição, o candidato faz a opção pela modalidade em que vai concorrer. Metade das vagas será disputada em ampla concorrência e os outros 50% são voltados para alunos do ensino público, considerando, nesse caso, o recorte étnico-racial. Além disso, o Vestibular Uesb disponibiliza, em cada curso, três vagas adicionais: uma para quilombolas, uma para indígenas e uma para pessoas com deficiência.

As tradicionais provas do Vestibular serão aplicadas nas cidades onde estão localizados os campi da Uesb: Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Neste ano, o acesso para realização das provas está condicionado à comprovação da vacinação contra a Covid-19. Outra novidade é que todo o processo seletivo será desenvolvido pelo Instituto Avalia, sob acompanhamento e supervisão da Comissão Permanente de Vestibular (Copeve) da Universidade.

No primeiro dia (5 de junho), os candidatos deverão responder a questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Matemática, além da Redação. Já no segundo dia (6 de junho), será a vez das provas de Ciências Humanas (História, Geografia e Conhecimentos Contemporâneos) e Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).