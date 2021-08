Uesc é a segunda entre as melhores ´Universidades Jovens´ em ranking internacional

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), localizada em Ilhéus (BA), é a segunda colocada no ranking das “Universidades Jovens” com destaque para o curso de graduação em bacharelado de Engenharia Civil. O Times Higher Education (THE), especializado em rankings mundiais de universidades, organizou uma lista com as melhores “Universidades Jovens” do mundo. A organização define como “Universidades Jovens” aquelas fundadas a partir de 1971. No Brasil, na categoria Engenharia Civil, 10 instituições foram ranqueadas.

De acordo com a lista do THE: 1º - Universidade Estadual Paulista (SP); 2º - Universidade Estadual de Santa Cruz (BA); 3º - Universidade Federal Rural do Semi-Árido (RN); 4º. Universidade Estadual de Londrina (PR); 5º Universidade Federal de Uberlândia (MG); 6º - Universidade Estadual do Oeste do Paraná (PR); 7º - Universidade Federal do ABC (SP); 8º - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (PR); 9º - Universidade Federal do Piauí (PI); e 10º - Universidade de Fortaleza (CE).

Na avaliação do reitor da Uesc, Alessandro Fernandes de Santana, “esse é mais um resultado que nos traz alegria e que deve ser comemorado com toda a Uesc. É uma instituição internacional que avalia o resultado do trabalho da Nossa Universidade, desta vez destaca o curso de Engenharia Civil, e nos coloca numa posição privilegiada. Uma avaliação que mostra a importância e a relevância dos trabalhos realizados em nossa instituição.

“Contudo, continuo ressaltando que devemos mensurar os critérios estabelecidos pela instituição avaliadora, visando aperfeiçoarmos ainda mais esse caminho de crescimento da nossa Universidade. Apesar do cenário de restrições de recursos, nosso objetivo é qualificar ainda mais todos os nossos cursos de graduação de pós-graduação. Parabenizo aos docentes, discentes, coordenadores e diretores do curso de Engenharia Civil e do Departamento de Ciências Exatas da nossa Universidade”, frisa o reitor.

O curso de Engenharia Civil da Uesc foi implantado em 2011, mas já está consolidado. De acordo com a professora Thayse Gama de Carvalho, coordenadora do colegiado do curso na Uesc, “No último Enade (exame nacional de desempenho dos estudantes) o curso obteve novamente o conceito 5. Com isso manteve seu lugar entre os melhores cursos do Brasil. Em 2019 ficamos com a sexta colocação do Nordeste e em segundo lugar na Bahia.”

“Em 2017, após avaliação realizada pelo MEC, o curso de Engenharia Civil da Uesc, sagrou-se como a 2ª melhor conceituada do Nordeste e 11º no país. A nota obtida nesta avaliação trienal foi a máxima, 5, indicando a excelência das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas por seus discentes e corpo técnico”, explica a professora.

O curso já graduou 48 profissionais e, atualmente, conta com 185 discentes ativos que têm à sua disposição os laboratórios de Ensaios Mecânicos e Resistência dos Materiais (Lemer), de Materiais de Construção Civil (LMCC), Laboratório de Geotecnia (Geolab), que são os específicos do curso, além dos laboratórios de Química e Física.