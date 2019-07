Ufba anuncia que vai reformar residência do Corredor da Vitória

A Residência Universitária 1 da Universidade Federal da Bahia (Ufba), que fica no Corredor da Vitória, em Salvador, será reformada. A unidade tem capacidade para abrigar 72 estudantes, mas o número de vagas será ampliado. A previsão é de que ela seja concluída em até 8 meses.

Segundo a assessoria da universidade, os móveis dos quartos começaram a ser desmontados e deslocados para outras dependências na semana passada. A instituição garante que a reforma terá cara de restauro, porque uma das preocupações é respeitar as características do casarão do século...

Os 45 estudantes que estão no prédio ficarão instalados no primeiro andar até que a reforma do andar térreo seja concluída. Depois disso, eles serão transferidos para o térreo e o primeiro andar será reformado. A promessa é que depois desse processo o número de vagas vai saltar de 72 para 80.

O casarão foi adquirido pela UFBA na década de 1950, e tem características arquitetônicas em estilo neocolonial, a exemplo da platibanda, uma continuação da parede externa que esconde o telhado, dando forma de linhas retas à arquitetura. A instituição disse que também está prevista a reforma dos forros, pisos e escadas, em sua maioria de madeira nobre.

A reforma seguirá um cronograma que começa no térreo, fachada e telhado, seguindo para o segundo e o primeiro andar. As partes elétricas, hidráulicas e de cabeamento de internet da casa serão totalmente renovadas, assim como revestimentos, bancadas para a cozinha, calhas, pinturas, entre outros.

Segundo a universidade, o térreo é o pavimento que enfrenta mais problemas em razão da umidade e mofo. O forro de madeira, deteriorado, será substituído por gesso. No banheiro, serão trocados o piso e os boxes, e as esquadrias serão ampliadas para melhorar a ventilação. Pela primeira vez, a casa contará com um banheiro com acessibilidade para cadeirantes nesse andar, e o projeto prevê a construção de outros banheiros com acessibilidade nos demais andares. A expectativa é que no futuro haja um elevador no casarão.

A universidade informou que a obra será custeada através de uma emenda parlamentar, mas não divulgou qual será o montante. A Ufba tem outras três residências, mas não há estimativa de quando essas unidades serão reformadas.