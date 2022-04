Ufba lança editais de auxílio à permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade

A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (Proae) lançou três editais de auxílio à permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade na Ufba: o Programa Permanecer, com inscrições abertas até 17 de abril; o Programa Sankofa e o Auxílio Emergencial, ambos com inscrições abertas até 14 de abril.

Tanto no Permanecer quanto no Sankofa, o estudante precisa estar regularmente matriculado no curso de graduação, não possuir vínculo empregatício e ter disponibilidade de 20 horas semanais para desenvolvimento das atividades. Ambas as bolsas são no valor de R$350. Já o Auxílio Emergencial – destinado aos estudantes indígenas aldeados, quilombolas, pessoas trans e refugiados, que ainda não recebem nenhum outro tipo de auxílio da Universidade – pagará duas parcelas no valor de R$ 400 sem contraprestação de serviço, com única finalidade de auxiliar a permanência dos estudantes na Ufba.

Enquanto o programa permanecer está com inscrições até 17 de abril, o Sankofa segue aberto até 14 de abril. Eles são detalhados, respectivamente, nos editais Nº 07/2022 e Nº08/2022 da Proae. Já o edital para concessão de auxílio emergencial definido pela chamada Nº03/2022.1 é; inscrições até 14 de abril.

As regras do Permanecer constam no edital Nº 07/2022, disponível no Sistema Permanecer (www.sisper.ufba.br). Para participar, os estudantes devem comprovar perfil de vulnerabilidade socioeconômica, por meio de cadastramento prévio na Proae. O período de vigência do programa vai de 1º. julho de 2022 a 30 de junho de 2023. A ação, conforme explica o edital, é uma rede de ações nos campos do Ensino, da Pesquisa, da Extensão, com caráter de iniciação, voltada à formação e ao apoio a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, bem como à consolidação de novas estruturas universitárias que possibilitem a sustentabilidade da política de acesso, permanência e pós-permanência no ensino superior.

O Programa Sankofa, regido pelo edital Nº08/2022 e também disponível no Sistema Permanecer, irá selecionar projetos relacionados aos campos de estudo referentes às Políticas de Assistência Estudantil e Ações Afirmativas, Direitos Humanos e Justiça, campos que possuem diversas áreas temáticas e modalidades. Essa edição do programa ficará vigente de 1º. junho de 2022 a 30 de maio de 2023. Servidores docentes e técnicos-administrativos devem orientar dos projetos. Para atuar como tutores, servidores e estudantes do programa de pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) podem se inscrever.

Interessados no Auxílio Emergencial devem enviar o formulário de inscrição para o e-mail - mecpermanencia@ufba.br até 14 de abril. O estudante deve ser ingressante pelas cotas de pessoas indígenas, quilombolas, pessoas trans e refugiados. Deve estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial da Ufba e não ter vínculo empregatício de qualquer natureza.